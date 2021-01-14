В Турции рассказали о Трампе, ослепленном личными амбициями

Президент США Дональд Трамп превратился в политика, ослепленного личными амбициями, который ставит их выше интересов США. Так в беседе с агентством «Лента.ру» отозвался о лидере американцев глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз.

«Я никогда не видел политика, столь ослепленного амбициями, как Трамп... Его отказ от дипломатии и попытки управлять страной через Twitter войдут в историю», — отметил Дженгиз.

Собеседник издания напомнил, что часть американцев твердо уверовала в то, что Трамп выборы 2016 года выиграл благодаря России. По этой причине он вынужденно пошел на поводу у тех, кто лоббировал интересы Израиля.

По мнению Дженгиза, можно счесть «безумным решением» признание Иерусалима столицей Израиля. Однако Дональд Трамп, принимая его, руководствовался своей главной целью - сохранить власть. Он рассчитывал на защиту и поддержку так называемого «еврейского лобби».

В марте прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, объявил журналистам, что превращение собора Святой Софии в мечеть является ответом Анкары Вашингтону на проводимую им политику на Ближнем Востоке.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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