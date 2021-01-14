Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки, пишет издание «Свободная пресса ».

Противостояние Североатлантического альянса и Российской Федерации может вовлечь человечество в новую мировую войну. Они продолжают усиливать свое влияние, создавая провокации у границ государств НАТО и России.

Масла в огонь могут подлить масштабные военные маневры, которые запланированы как НАТО, так и Россией на 2021 год. Уже в мае силы НАТО начнут проводить крупнейшие за последние десятилетия многонациональные маневры под названием «Defender Europe 2021». В ответ в сентябре Россия намерена провести совместно с Белоруссией учения «Запад-2021».





Эти учения будут едва ли не самыми масштабными со времен Второй мировой войны. Они пройдут на территории от Балкан до Балтики. В них будут вовлечены сотни тысяч военных.

Ситуация усугубляется тем, что взаимные контакты межу военными НАТО и России фактически свернуты. И это повышает риск роковых случайностей, которые могут спровоцировать масштабные боевые действия.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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