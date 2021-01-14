Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки

Сегодня, 13:05

Анна Лисова

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Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки

Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки, пишет издание «Свободная пресса». 

Противостояние Североатлантического альянса и Российской Федерации может вовлечь человечество в новую мировую войну. Они продолжают усиливать свое влияние, создавая провокации у границ государств НАТО и России. 

Масла в огонь могут подлить масштабные военные маневры, которые запланированы как НАТО, так и Россией на 2021 год. Уже в мае силы НАТО начнут проводить крупнейшие за последние десятилетия многонациональные маневры под названием «Defender Europe 2021». В ответ в сентябре Россия намерена провести совместно с Белоруссией учения «Запад-2021». 

Эти учения будут едва ли не самыми масштабными со времен Второй мировой войны. Они пройдут на территории от Балкан до Балтики. В них будут вовлечены сотни тысяч военных. 

Ситуация усугубляется тем, что взаимные контакты межу военными НАТО и России фактически свернуты. И это повышает риск роковых случайностей, которые могут спровоцировать масштабные боевые действия. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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