Богатые россияне избавляются от элитных многомиллиардных особняков в Подмосковье

Богатые россияне начали избавляться от элитной недвижимости на территории Подмосковья. Жилье постепенно выставляется на продажу. На данный момент выставлены 172 особняка, каждый из которых стоит более миллиарда рублей. Об этом, ссылаясь на данные агентства Skolkovo Realty, написала «Российская газета» .

Отмечается, что большая часть выставленных на продажу особняков сосредотачивается на Белорусском направлении. Потенциальные покупатели из числа миллиардеров могут подобрать себе что-то - предложений здесь насчитывается 127.

На Рижском направлении расположен 41 дом. По два предложения доступны на Курском и Ленинградском направлениях.

«Лента» пишет, что самый дорогой дом, который «висит» на продаже, расположен на Рублево-Успенском шоссе. Речь идет о 13 тысячах квадратных метров. Стоимость особняка с участком в 251 сотку - 5,7 миллиарда рублей.

На Новой Риге можно купить дом вполовину дешевле - за 2,7 миллиарда рублей. За такие деньги это будет особняк общей площадью 1,6 тысячи квадратов, с участком в 90 соток.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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