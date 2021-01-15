В ООН считают, что мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии COVID-19

Вчера, 22:55

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В ООН считают, что мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии COVID-19

В ООН считают, что мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии коронавируса COVID-19.

Как заявила руководитель штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая, в ходе дискуссии «Пандемия и интеграция: угроза или стимул к развитию?» в рамках проходящего сейчас Гайдаровского форума, то, что мир претерпевает некую трансформацию, было ясно еще до начала пандемии.


«...Мир живет сейчас в эту трансформационную эпоху. Пандемия с одной стороны ускорила этот переход, с другой - подсветила вызовы и измерения новой социально-экономической формации», - заявила дипломат. 

И добавила, что сейчас люди смогли убедиться, насколько они глобально зависимы во всех отношениях.

Кроме того, вряд ли мир вернется в прежнее состояние, докоронавирусное: «Очень сложно в нынешних условиях поверить в то, что пандемия станет возможностью. Сейчас это, скорее, угроза, но мне не хочется верить в такой сценарий. Уже никто не верит, что после пандемии мир вернется в прежнее состояние, это уже нереалистично».
Однако каким именно будет этот новый мир, пока остается неясным: «Будет ли больше национализма и опоры на собственные силы в экономических и социальных моментах или будет больше сотрудничества и интеграции?».
Сама Валовая полагает, что мир «скатится» ко второму варианту, как это обусловлено исторически: «История доказывает, что, если есть общий враг, люди соглашаются на объединение».


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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