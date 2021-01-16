Сатановский считает учения НАТО в Прибалтике подготовкой к войне с Россией

Политолог Евгений Сатановский предупредил о том, что НАТО под видом учений готовится к войне с Россией.

Он обратил внимание на то, что США продолжают стягивать свою военную технику и увеличивают присутствие военных у юго-западных границ России

Политолог отмечает, что НАТО стремится к тому, чтобы установить контроль над всеми государствами, которые граничат с Россией. Американский военный контингент и военная техника размещены в Прибалтике и странах Восточной Европы. Также военные НАТО присутствуют в странах, которые стали партнерами Альянса, но не включены в него. Этими странами, напомнил Сатановский, являются Грузия и Украина.





Подготовку удара по России, уверен эксперт, США маскируют учениями. В страны, где проводятся эти учения, перебрасывается военная техника и контингент, но после учений большая часть переброшенной силы остается в этой стране. Это позволит существенно сократить время на переброску техники и военных в случае войны.

«Почему американские ударные беспилотники будут базироваться на румынской территории? Не для удара по Приднестровью, случайно, как по первой цели. Да, Донбасс там далеко, а Приднестровье», - отмечает политолог.

Учитывая сложившуюся ситуацию, эксперт призывает разработать план по противодействию НАТО в случае начала реальных военных действий.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529