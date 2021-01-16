Сатановский считает учения НАТО в Прибалтике подготовкой к войне с Россией

Сегодня, 09:50

Анна Лисова

0

Image 16+
Сатановский считает учения НАТО в Прибалтике подготовкой к войне с Россией
Политолог Евгений Сатановский

Политолог Евгений Сатановский предупредил о том, что НАТО под видом учений готовится к войне с Россией. 

Он обратил внимание на то, что США продолжают стягивать свою военную технику и увеличивают присутствие военных у юго-западных границ России

Политолог отмечает, что НАТО стремится к тому, чтобы установить контроль над всеми государствами, которые граничат с Россией. Американский военный контингент и военная техника размещены в Прибалтике и странах Восточной Европы. Также военные НАТО присутствуют в странах, которые стали партнерами Альянса, но не включены в него. Этими странами, напомнил Сатановский, являются Грузия и Украина. 

Подготовку удара по России, уверен эксперт, США маскируют учениями. В страны, где проводятся эти учения, перебрасывается военная техника и контингент, но после учений большая часть переброшенной силы остается в этой стране. Это позволит существенно сократить время на переброску техники и военных в случае войны. 

«Почему американские ударные беспилотники будут базироваться на румынской территории? Не для удара по Приднестровью, случайно, как по первой цели. Да, Донбасс там далеко, а Приднестровье», - отмечает политолог. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, эксперт призывает разработать план по противодействию НАТО в случае начала реальных военных действий. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Сатановский считает учения НАТО в Прибалтике подготовкой к войне с Россией

Сегодня, 09:50

В ООН считают, что мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии COVID-19

Вчера, 22:55

Решение Швеции не ввязываться в борьбу с Россией за Арктику сочли мудрым

Вчера, 19:35

Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки

14-01-2021, 13:05

В Турции рассказали о Трампе, ослепленном личными амбициями

14-01-2021, 10:15

Эксперт Рожин назвал последние удары Израиля по Сирии прощальным подарком Трампа

14-01-2021, 09:45

Стрелков предрек, что военного столкновения России и Украины на Донбассе не избежать

13-01-2021, 10:05

Политолог Сатановский рассказал о печальных сценариях, которые неминуемы для Трампа

12-01-2021, 23:10

Эксперты считают, что расколотые США станут еще опаснее для внешнего мира

12-01-2021, 17:10

Политолог Сатановский назвал ошибку НАТО при отработке ядерной войны с Россией в Европе

12-01-2021, 09:15

National Interest: Россия создала надежный ядерный заслон против сил НАТО

10-01-2021, 23:50

В планы Байдена входит создание спецструктуры, которая будет заниматься Россией

10-01-2021, 18:30

США планируют карабахский сценарий в Восточной Европе

9-01-2021, 22:05

Российский эксперт назвал возможные горячие точки 2021 года

9-01-2021, 21:40

Чешский эксперт: Россия может включиться в вероятную войну между Турцией и Грецией в 2020-х годах

9-01-2021, 14:20

Эксперт Жилин: новое китайское оружие представляет серьезную угрозу для России

9-01-2021, 01:45

Сатановский назвал регионы, где США могут развязать следующую войну

8-01-2021, 11:45

Соратник Бориса Ельцина назвал новые причины распада СССР

6-01-2021, 20:40

Военный эксперт рассказал о планах удара по России

5-01-2021, 21:15

Sina: Япония может потерять остров Хоккайдо из-за агрессии против России

5-01-2021, 21:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров