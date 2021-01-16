Минобороны РФ предупредили о потере контроля над Европой

Россия из-за своего выхода из Договора по открытому небу (ДОН) может утратить контроль над потенциальным противником. Об этом оборонное ведомство РФ в своем комментарии уральскому агентству URA предупредил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

Вчера, 15 января, стало известно о выходе России из ДОН, к которому присоединились 33 государства. Документ предполагал беспрепятственное предоставление возможности авиации стран-участников пролетать над территорией друг друга с целью проведения инспекций. Однако ранее из этого договора вышли США, но при этом ничего не потеряли, так как всю информацию они получали от союзников. Есть у них и другие средства разведки. Так, эксперт указал, что изобретатель Илон Маск - это не что иное, как прикрытие для некоторых программ НАСА.

Но для самой РФ выход может быть не столь безболезненным, так как страна будет ограниченной в средствах разведки.

«Россия потеряет контроль над ситуацией в мире, в частности, в Европе. Когда получали информацию, было спокойнее», — говорит Жилин.

При этом он допускает, что Штаты усилят давление на РФ, внедряя экономические санкции и усиливая слежение.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск РФ, военный эксперт Сергей Хатылев мнение Жилина не разделяет. По его убеждению, выход из ДОН никакой серьезной опасности для страны не представляет, поскольку РФ может отслеживать потенциальных врагов через корабли, наземные системы и разведчиков под прикрытием.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529