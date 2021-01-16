Минобороны РФ предупредили о потере контроля над Европой

Сегодня, 17:25

Ольга Громова

0

Image 16+
Минобороны РФ предупредили о потере контроля над Европой

Россия из-за своего выхода из Договора по открытому небу (ДОН) может утратить контроль над потенциальным противником. Об этом оборонное ведомство РФ в своем комментарии уральскому агентству URA предупредил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

Вчера, 15 января, стало известно о выходе России из ДОН, к которому присоединились 33 государства. Документ предполагал беспрепятственное предоставление возможности авиации стран-участников пролетать над территорией друг друга с целью проведения инспекций. Однако ранее из этого договора вышли США, но при этом ничего не потеряли, так как всю информацию они получали от союзников. Есть у них и другие средства разведки. Так, эксперт указал, что изобретатель Илон Маск - это не что иное, как прикрытие для некоторых программ НАСА.

Но для самой РФ выход может быть не столь безболезненным, так как страна будет ограниченной в средствах разведки.


«Россия потеряет контроль над ситуацией в мире, в частности, в Европе. Когда получали информацию, было спокойнее», — говорит Жилин.

При этом он допускает, что Штаты усилят давление на РФ, внедряя экономические санкции и усиливая слежение.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск РФ, военный эксперт Сергей Хатылев мнение Жилина не разделяет. По его убеждению, выход из ДОН никакой серьезной опасности для страны не представляет, поскольку РФ может отслеживать потенциальных врагов через корабли, наземные системы и разведчиков под прикрытием.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Минобороны РФ предупредили о потере контроля над Европой

Сегодня, 17:25

Богатые россияне избавляются от элитных многомиллиардных особняков в Подмосковье

14-01-2021, 14:35

В России ракеты «Искандер» могут заменить гиперзвуковыми тактическими комплексами

12-01-2021, 11:45

России угрожает новый карантин из-за британского штамма коронавируса

11-01-2021, 15:40

Юрист перечислил основания для штрафов за выращивание картофеля

9-01-2021, 11:20

Разведка Украины заявила об угрозе вторжения российской армии из-за воды для Крыма

3-01-2021, 22:55

Врачи взбунтовались и пришли к офису Роспотребнадзора

30-12-2020, 12:50

Очевидцы сняли голых мужчин в окнах здания правительства Удмуртии

25-12-2020, 20:15

Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2021 году

24-12-2020, 14:30

Россия восстановила закрытую со времен СССР оружейную лабораторию

24-12-2020, 11:55

Вирусолог предрек России окончание пандемии коронавируса в 2022 году

23-12-2020, 13:30

России предрекают новые изменения налогов

22-12-2020, 11:10

Webbankir: большинство россиян устроила бы пенсия в размере 30–45 тысяч рублей

21-12-2020, 12:15

В РФПИ ожидают высокой эффективности от комбинации вакцин «Спутника V» с AstraZeneca

18-12-2020, 01:00

Эзотерики перечислили подарки, которые категорически нельзя дарить на Новый год

17-12-2020, 18:25

Путин заявил, что Эрдоган всегда держит слово

17-12-2020, 16:00

Расшифровано пророчество Ванги на 22 декабря 2020 года

16-12-2020, 15:45

«Единая Россия» придумала новый механизм начисления пенсий инвалидам

15-12-2020, 17:05

Власти России намерены замораживать цены на продукты

14-12-2020, 18:10

ПФР рассказал о новом способе обмана пенсионеров

10-12-2020, 17:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров