Евгений Сатановский заявил о приближающейся войне между Россией и США.

По мнению политолога, востоковеда Евгения Сатановского, внешнеполитическая стратегия США постепенно и целенаправленно ведет к вооруженному конфликту с Россией.

Так, сейчас, выполняя один из этапов этого плана, Штаты начали массовую переброску боевых беспилотников в Румынию, фактически готовя площадку для войны с РФ, но чужими руками.





И подобные действия с дронами в Европе - лишь предвестник большого конфликта. Когда американцы со своими ударными силами обустроятся в Румынии, оттуда будет уже рукой подать до Молдавии и Приднестровья.

Напомнил эксперт и о бесконечных провокациях американских ВС по всей территории России: в Черном море, на севере и у восточных границ.

Усиление своего присутствия в Европе американцы объясняют военными учениями со странами-партнерами, однако, по мнению Сатановского, их ВС в итоге эти регионы не покинут. Этот факт также говорит в пользу предположения о готовящейся войне.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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