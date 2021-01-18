Помощник министра ВВС США назвал главное условие для победы в мировой войне

Помощник министра ВВС США по закупкам Уилл Ропер сделал громкое заявление о том, что может произойти, если американцы не установят господство в воздухе.

Если этого не случится, то подразделения вооруженных сил страны не смогут вести полномасштабные боевые действия. Также Уилл Ропер отметил, что американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II не стал предметом закупок для ВВС США, в то время как уже разрабатываются самолеты шестого поколения. При этом цена на F-35 Lightning II является конкурентоспособной, но расходы на такие самолеты не позволяют ВВС активнее их закупать.

Ранее сообщалось, что ВВС США планируют закупить 1763 истребителей F-35 Lightning II, но, судя по всему, этого не случится, считает авиационный аналитик Ричард Абулафия.

ВС США могут позволить себе около 50 таких истребителей в год, и общее их количество на вооружении ВВС США составит около 1000 единиц.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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