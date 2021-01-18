Bloomberg: Россия проигрывает гонку вакцинации

Сегодня, 21:25

Ольга Громова

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Bloomberg: Россия проигрывает гонку вакцинации

Россия хотела стать мировым лидером вакцинации, но пока ее препараты ажиотажным спросом не пользуются. Закупать зарубежную вакцину в стране пока не желают, а собственной вакцины для проведения масштабной кампании явно недостаточно, пишет «Росбалт».

Российские власти первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса, но «Спутник V» на текущий момент в лидеры не выбился. Эксперты соглашаются с тем, что в стране сумели очень быстро преодолеть бюрократические проволочки, которые часто тормозят процесс. Но количество необходимых испытаний... Их ведь никто не отменяет. 

В результате зарубежные разработки по уровню спроса стремительно обогнали российскую вакцину.


Агентство Bloomberg сообщило, что по данным на 18 января в гонке вакцин лидирует вакцина AstraZeneca/Oxford - препарат англо-шведского производства к сему моменту заказали в количестве 2,955 млрд доз. На втором месте - разработанная в США Novavax (1,284 млрд доз). Американо-немецкая Pfizer/BioNTech, к которой так много вопросов в последнее время (смерть 29 людей в Норвегии и паралич лица у 18 привитых в Израиле) - на третьем месте с 816 млн доз. И только четвертое место за российским «Спутником V» с  727 млн доз. Правда, стоит отдать должное, у англо-французской Sanofi/GSK и нескольких китайских вакцин показатели еще ниже.

Создатели «Спутник V» отчитались о вакцинации свыше миллиона россиян — это порядка 0,7 процента граждан страны по состоянию на 9 января. В РФПИ сообщают о 1,5 млн привитых.

Невзирая на то, что вакцинация в стране уже объявлена массовой, прививаться отечественной вакциной хотят не все.

«Многие ждут американскую вакцину. Не удивлен, было много споров вокруг российского препарата, в том числе из-за закрытости информации. Почему нельзя было провести нормальные народные исследования, чтобы людям было понятно?!» — задается вопросом из разряда риторических профессор вирусологии Александр Чепурнов. 

Многие отечественные эксперты посоветовали россиянам, которые не хотят прививаться первым отечественным препаратом, дождаться второго - «ЭпиВакКорона». Он готовится научным центром «Вектор». Технология разработки этой вакцины не нова, опробована и безопасна, подчеркивает «Росбалт».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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