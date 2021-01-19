Express: в Британии пригрозили опустошить Россию ядерными ракетами Trident

Сегодня, 00:50

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Express: в Британии пригрозили опустошить Россию ядерными ракетами Trident

Британское ядерное оружие способно «опустошить» Россию — такая информация появилась в английском военном обозревателе «Express». По словам аналитиков издания, ракеты «Trident» американского производства способны поразить цель на расстоянии до 12 тысяч километров — и создать таким образом угрозу для России. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Согласно заявлению британских экспертов, американские трёхступенчатые твердотопливные баллистические ракеты «Trident», которые размещаются на подводных лодках, обеспечат Англии статус супердержавы, поскольку несут собой «реальную угрозу для России». Известно, что Великобритания приобрела эти ракеты у США еще в 1980-х годах, и с тех пор они продолжают составлять основу ядерного потенциала страны. 

«Британия обладает 215 ядерными боеприпасами, из которых 120 готовы к запуску в любой момент. При необходимости британский ядерный арсенал может опустошить Россию или Китай», - написали журналисты «Express».

В 2016 году Палата общин утвердила обновление ракет «Trident», выделив на программу 30 миллиардов фунтов стерлингов – несмотря на протест некоторых членов Палаты, которые предлагали эти средства пустить на здравоохранение. В числе противников ядерного оружия выступала и действующий первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая заявила, что такое орудие является «преступлением против человечества».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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