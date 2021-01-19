Байден может развязать войну для решения внутренних проблем США

Сегодня, 12:40

Анна Лисова

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Байден может развязать войну для решения внутренних проблем США

Для того, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем, новый президент США Джо Байден развяжет еще одну войну. Об этом заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов (РСМД) в интервью изданию «Взгляд».

Он отметил, что предшественник Джо Байдена республиканец Дональд Трамп не втягивал США в новые войны. А вот демократ Барак Обама, который руководил страной до Трампа, вел сразу четыре войны. Американцы ранее нередко начинали в разных уголках мира быстрые заведомо победоносные военные кампании, чтобы переключить внимание граждан. 

Не исключено, что демократы задействуют сценарий маленькой победоносной войны, которая «всегда позволяет качать патриотизм», отметил Кортунов. 

Он отметил, что вряд ли США будут воевать с Ираном, поскольку сейчас это не особо выгодно и затратно. Возможно следующей ареной для небольшой кампании США может стать одна из стран Латинской Америки. 

По мнению Кортунова, вряд ли Байден решится воевать против Николаса Мадуро, поскольку операцию в Венесуэле нельзя будет провести только с применением авиации. В Венесуэле довольно богатая история партизанских войн, и американцы могут ввязаться в этот конфликт надолго. 

Поэтому целью краткосрочной победоносной кампании может стать политически нестабильное государство меньших, чем Венесуэла, масштабов. Это, может быть, к примеру, Никарагуа. 

Также есть вероятность того, что США могут выбрать местом операции Африку, например Сомали, или даже ЦАР. Возможным вариантом может быть государство нестабильной зоны Сахеля – региона к югу от Сахары, простирающегося от Сенегала на западе до Судана на востоке.

Возможна также эскалация вокруг Северной Кореи, но вряд ли в данном случае такой вариант бы устроил Байдена. Поэтому будут выбираться те точки, где США заведомо смогут прийти к победе с минимальными потерями. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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