В Минобороны Литвы увидели одностороннее укрепление мощи в Калининградской области

Литовские ведомства начинают разрабатывать всеобщий план по защите государства. Акцент будет сделан на вооруженной обороне, а также на роли общественного гражданского сопротивления. Об этом в интервью изданию Delfi заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, на текущий момент наблюдаются лишь «односторонние элементы укрепления военной мощи» России в Калининградской области.

Арвидас Анушаускас отметил, что РФ не первый год выходит из разных договоров, которые призваны повысить военную прозрачность. При этом она продолжает на своих границах создавать новые дивизии и активно их вооружать. Недавно Москва решила выйти из Договора открытого неба. Она как бы использует мягкую силу, мешая западным сообществам такими своими шагами.

«Пока мы наблюдаем очень односторонние элементы укрепления военной мощи РФ в нашем направлении, в Калининградской области, на западном направлении. Об этом говорят не только учения, но и создание новых военных подразделений, присутствие нового военного потенциала в этом регионе», - указал глава Минобороны Литвы.

Поэтому все, что сейчас остается стране - серьезно подойти к вопросу усиления собственной безопасности, резюмировал министр.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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