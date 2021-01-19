Илгарт Зейберт: На сотрудничество НАТО и Прибалтики Россия ответит

НАТО расширяет свое присутствие в странах Прибалтики. В Литву, Латвию и Эстонию ввозится новое вооружение и размещается на границе с Россией и Белоруссией. Милитаризация этих стран создает иллюзию безопасности, но на самом деле обеспечению безопасности прибалтов совсем не способствует. Об этом заявил доктор экономических наук и председатель Балтийского географического общества (БГО) Илгарт Зейберт.

«Сейчас Прибалтика напичкана натовскими военными, инспекторами, инструкторами и техникой, в том числе и разведочное управление НАТО находится в Прибалтике», – говорит он.

Специалист призвал вспомнить некоторые познания из мира физики - за каждым действием следует противодействие. Глупо надеяться на то, что Россия не отреагирует на размещение сил Альянса на территории прибалтийских стран. Поэтому стоит ли удивляться, если на «помахивание кулаком» со стороны стран Балтии Москва ответит зеркально.

Зейберт вспомнил об инциденте, датируемом 2018 годом. Тогда истребитель ВВС Испании запустил в воздушном пространстве Эстонии ракету в сторону России. Нашелся боеприпас лишь в десяти километрах от границы. Тогда между странами возникло видимое напряжение. Еще один подобный инцидент - и стоит ждать очередного обострения в отношениях с Россией. А такой маневр не исключен - судя по последним событиям, страны Прибалтики готовы сделать все в угоду НАТО и США, даже в ущерб собственным национальным интересам.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529