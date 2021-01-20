Политолог Перенджиев предупредил о реакции России на наступление ВСУ в Донбассе





Политолог отметил, что на Донбассе люди массово получают российские паспорта, которые защитят здешнее население от наступления украинской армии. И чем больше на Донбассе окажется граждан с российскими паспортами, тем меньше шансов у ВСУ безнаказанно проводить наступательные операции.





«Россия действительно сможет применить силу, если жителям Донбасса будет угрожать что-то серьезное. И необязательно вводить войска - у нас есть возможность нанести ракетный удар с дальнего расстояния, есть возможность прикрыть небо Донбасса. Конечно, со стороны России будет оказываться и военно-методическая помощь. В случае агрессии Киева Россия поможет и военной техникой. Еще Россия не воевала с Украиной, но на этот раз может показать свой кулак, причем достаточно жестко», - высказал Перенджиев свое экспертное мнение.

Более того, новая агрессия ВСУ однозначно перечеркнет потенциальную возможность возврата Донбасса в состав Украины - страны постоянных угроз и без намерений договориться.

«Сегодня вооруженные силы республик укрепились. Кроме того, у них есть самое главное - мотивация защитить свою землю, поэтому они сами смогут устроить разгром ВСУ», - отметил политолог.

Подчеркнул эксперт и возросшую мощь армий ЛДНР: сегодня военные обоих самопровозглашенных республик достаточно сильны и профессиональны, чтобы защитить народ в случае наступления ВСУ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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