В Ростове врачи массово отказываются прививаться от коронавируса COVID-10

Сегодня, 15:45

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В Ростове врачи массово отказываются прививаться от коронавируса COVID-10

Ростовские медики высказали решительный протест против вакцинации от коронавируса, которая в теории является добровольной, а на практике — принудительной. Чтобы отказаться от навязанной процедуры, медики Ростова-на-Дону изобретают различные предлоги, вплоть до выдумывания хронических заболеваний, информирует «161.ru». 

Известно, что сопротивление добровольно-принудительной вакцинации высказали медики ковидного госпиталя на базе больницы №20 Ростова-на-Дону. Несмотря на то, что вакцинация от коронавируса позиционируется исключительно как добровольное решение, на деле врачам фактически приходится всячески выкручиваться, чтобы избежать нежелательной процедуры. 

Так, сотрудники учреждений стали «вспоминать» о своих вымышленных хронических заболеваниях, а некоторые сотрудницы сообщили, что вскоре планируют уйти в декрет и поэтому не могут пройти вакцинированию. Массовый протест медиков возымел действие — руководство увидело категорическое нежелание врачей и отступилось от работников. При этом главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка прокомментировал, что крайне удивлен такой позицией медиков, и лично подал пример врачам, пройдя процедуру вакцинирования.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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