В США оценили вероятность начала войны между Россией и Украиной

Американские аналитики из Совета по международным отношениям оценили вероятность военного конфликта США и России в 2021 году. Для этого конфликт был оценен по нескольким параметрам, и угроза прямого вооруженного столкновения между Вашингтоном и Москвой была оценена как умеренная, передает «ИноСМИ».

Согласно ежегодного прогноза Американского Совета по международным отношениям, конфликт на Донбассе однозначно усилит и напряженность России и Украины, а вот уровень конфликтности с США, вероятнее всего, останется на том же уровне. Помимо вероятности открытого военного противостояния США и России, эксперты проанализировали около 30 действующих или потенциальных конфликтов во всем мире, распределив их на три группы. Первая группа противостояния с красным индикатором обозначала значительные уровни вероятности и угрозы военных конфликтов — сюда вошли конфликт на Корейском полуострове, война в Сирии и беспорядки в Венесуэле, усиление экономического давления Китая на Тайвань, вооруженное противостояние между Ираном и США, кибератака на инфраструктуру США, российское военное вмешательство и террористическое нападение с массовыми жертвами в США.

Вторая группа конфликтов имела оранжевый индикатор опасности с умеренной вероятностью, но высоким уровнем угрозы. Сюда вошли вероятные теракты в Индии и Пакистане, война Греции и Турции, усиление вмешательства России в ситуацию в Белоруссии, эскалация насилия между Турцией и курдскими вооруженными группами и рост напряженности на востоке Украины.

Третья группа возможных противостояний с умеренной вероятностью и низким уровнем угрозы была снабжена желтым индикатором — сюда вошли напряженность между Египтом, Эфиопией и Суданом, крах политического режима в Ливии, рост насилия в Нигерии, нарушение перемирия в Нагорном Карабахе и продолжение насилия против мусульман в Мьянме.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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