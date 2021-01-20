Россияне выступили против ковид-паспортов

Почти 60 процентов россиян выступили против введения так называемых «ковид-паспортов» для переболевших коронавирусом или привитых граждан. Об этом следуют результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.

Сообщается, что идею введения специального документа на территории всей России, как это сделали в Башкирии, одобрили только 12 процентов респондентов. Еще 29 процентов опрошенных затруднились дать ответ на вопрос, необходим ли такой паспорт.

Примечательно, что среди жителей России, которые уже привились против коронавирусной инфекции или переболели ковидом, противников введения документа больше, нежели его сторонников.

Аргументы, которыми оперируют противники идеи: необходимость сохранения врачебной тайны об антителах, а также дискриминационный характер «ковид-паспортов». Сторонниками идеи выступили россияне, которым приходится регулярно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сегодня заявила о том, что в России антиковидные паспорта вводиться не будут. Она пояснила: вакцинация в стране проводится на добровольной основе. Следовательно, привитые граждане не получат каких-то дополнительных возможностей, в том числе юридических.

«?В восприятии людей это такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать», - заверила Матвиенко.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров объявил о внедрении на территории Республики "антиковидных паспортов", которые будут получать жители республики с антителами, благодаря чему множество ограничений могут быть сняты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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