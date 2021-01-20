Россияне выступили против ковид-паспортов

Сегодня, 17:45

Ольга Громова

0

Image 16+
Россияне выступили против ковид-паспортов

Почти 60 процентов россиян выступили против введения так называемых «ковид-паспортов» для переболевших коронавирусом или привитых граждан. Об этом следуют результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.

Сообщается, что идею введения специального документа на территории всей России, как это сделали в Башкирии, одобрили только 12 процентов респондентов. Еще 29 процентов опрошенных затруднились дать ответ на вопрос, необходим ли такой паспорт.

Примечательно, что среди жителей России, которые уже привились против коронавирусной инфекции или переболели ковидом, противников введения документа больше, нежели его сторонников.


Аргументы, которыми оперируют противники идеи: необходимость сохранения врачебной тайны об антителах, а также дискриминационный характер «ковид-паспортов». Сторонниками идеи выступили россияне, которым приходится регулярно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сегодня заявила о том, что в России антиковидные паспорта вводиться не будут. Она пояснила: вакцинация в стране проводится на добровольной основе. Следовательно, привитые граждане не получат каких-то дополнительных возможностей, в том числе юридических.

«?В восприятии людей это такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать», - заверила Матвиенко.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров объявил о внедрении на территории Республики "антиковидных паспортов", которые будут получать жители республики с антителами, благодаря чему множество ограничений могут быть сняты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Россияне выступили против ковид-паспортов

Сегодня, 17:45

В Ростове врачи массово отказываются прививаться от коронавируса COVID-10

Сегодня, 15:45

Bloomberg: Россия проигрывает гонку вакцинации

18-01-2021, 21:25

Минобороны РФ предупредили о потере контроля над Европой

16-01-2021, 17:25

Богатые россияне избавляются от элитных многомиллиардных особняков в Подмосковье

14-01-2021, 14:35

В России ракеты «Искандер» могут заменить гиперзвуковыми тактическими комплексами

12-01-2021, 11:45

России угрожает новый карантин из-за британского штамма коронавируса

11-01-2021, 15:40

Юрист перечислил основания для штрафов за выращивание картофеля

9-01-2021, 11:20

Разведка Украины заявила об угрозе вторжения российской армии из-за воды для Крыма

3-01-2021, 22:55

Врачи взбунтовались и пришли к офису Роспотребнадзора

30-12-2020, 12:50

Очевидцы сняли голых мужчин в окнах здания правительства Удмуртии

25-12-2020, 20:15

Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах в 2021 году

24-12-2020, 14:30

Россия восстановила закрытую со времен СССР оружейную лабораторию

24-12-2020, 11:55

Вирусолог предрек России окончание пандемии коронавируса в 2022 году

23-12-2020, 13:30

России предрекают новые изменения налогов

22-12-2020, 11:10

Webbankir: большинство россиян устроила бы пенсия в размере 30–45 тысяч рублей

21-12-2020, 12:15

В РФПИ ожидают высокой эффективности от комбинации вакцин «Спутника V» с AstraZeneca

18-12-2020, 01:00

Эзотерики перечислили подарки, которые категорически нельзя дарить на Новый год

17-12-2020, 18:25

Путин заявил, что Эрдоган всегда держит слово

17-12-2020, 16:00

Расшифровано пророчество Ванги на 22 декабря 2020 года

16-12-2020, 15:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров