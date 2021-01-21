Генерал Липовой: Россия даст ответ на провокации США в Черном море

США постоянно провоцируют Россию, проводя учения у ее границ. Судя по всему, Вашингтон пытается заставить Москву бояться. О целях маневров американской армии рассказал Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой. В частности, он отметил, что на попытки США посягнуть на государственные границы РФ Москва ответит жестко. Известно, что силами США и НАТО было отработано в Черноморском регионе противодействие системам противовоздушной обороны. Липовой уверен, что США пытаются нарастить военное присутствие вблизи российских границ. Подобная активность США носит исключительно демонстративный характер, считает эксперт.



Он уверен, что Вашингтону не хватит решимости на реальную атаку и все учения в регионе и наращивание сил являются не очень эффективной психологической атакой на Москву. Если над Россией нависнет реальная угроза, то она может напрочь отбить у США желание нарушать российские границы, пишет riafan.ru .

По мнению сербского журналиста Слободана Самарджияа, США не отважатся вторгнуться в российский Крым. Открытый конфликт США и России будет неэффективным, поскольку американская армия не обладает достаточным военным потенциалом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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