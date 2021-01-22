Китай: Москва и Пекин всегда будут главной угрозой для США

Китайский профессор Цзя Вэньшань определил Россию и Китай как «главную угрозу для США». По словам ученого, Москве и Пекину точно не следует ожидать изменения градуса отношений с Вашингтоном, поскольку они представляют для США «постоянную проблему», передает «РИА Новости».

Цзя Вэньшань указал, что России и Китаю не надо зацикливаться на том, кто пришел ко власти в США, поскольку кардинально отношение к ним точно не изменится.

«Республиканская партия хочет сохранить свою прежнюю позицию и считает Китай самой большой угрозой, в то время как Демократическая партия в качестве наибольшей угрозы хочет позиционировать Россию, поэтому обе стороны могут расходиться во мнениях. Но обе эти партии однозначно выступают за деморализацию Москвы и Пекина, поэтому у них нет разногласий в данном вопросе», - прокомментировал китайский профессор.

Ученый отметил, что России и Китаю не стоит беспокоиться из-за того, что они являют собой «угрозу №1 для США», и лучше сосредоточиться на решении своих внутренних проблем.

«Сейчас США также будут заняты тем, чтобы восстановить экономику и стабилизировать ситуацию в стране, поэтому на открытый военный конфликт Вашингтон не пойдет — у него для этого просто нет ресурса. Вероятнее всего, по объективным и субъективным причинам, встреча лидеров Китая и США состоится не очень скоро», - добавил ученый.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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