Сатановский испытал чувство стыда во время инаугурации Байдена

Наблюдая за вступлением в должность 46-ого президента США Джозефа Байдена, российский политолог Евгений Сатановский испытал разную гамму чувств и эмоций, в том числе ощутил стыд.

В эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» эксперт объяснил свою реакцию. Сатановский напомнил, что Джо Байдену уже 78 лет. В американской истории он пока самый пожилой хозяин Белого дома. Резиденция главы государства с приходом Байдена на пост президента, по факту, превратилась в «шикарный дом престарелых».

Евгений Сатановский полагает, что в такой ситуации стоит посочувствовать и Джо, и самим американцам.

«Второй раз в жизни мне стало до такой степени стыдно. Впервые это случилось, когда к власти пришел Черненко. Сколько можно издеваться над пожилым человеком? Также мне жаль Америку и ее жителей», - заявил он.

Продолжая развивать эту тему, он вспомнил, что после прихода к власти Черненко, который занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, прогнозировал быстрый распад Советского Союза. Собственно, так и произошло - огромная страна распалась при Горбачеве.

Такое же будущее, убежден Сатановский, ждет и Штаты.

«Тогда Союз не прожил и 10 лет. Теперь я чувствую развал США, осталось немного подождать», - заверил Евгений Сатановский.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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