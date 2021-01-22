Sohu: Россия заставит Японию жалеть о высадке десанта на Курилах

Сегодня, 14:35

Анна Лисова

0

Image 16+
Sohu: Россия заставит Японию жалеть о высадке десанта на Курилах

Обозреватели китайского издания Sohu спрогнозировали проблемы для Токио в случае военного противостояния на Курилах. 

Заняв пост премьер-министра Японии Есихидэ Суга заявил о том, что будет добиваться возобновления суверенитета Японии на островах Курильской гряды. Но это может обернуться большими проблемами для Токио, уверены в Китае. 

До сегодняшнего дня власти Японии использовали различные дипломатические пути, чтобы вернуть Курильские острова. Четыре северных острова – это для Японии возможность получить не только удобный выход в Тихий океан, но и источник природных ресурсов. 

Учитывая влияние Вашингтона на Японию, аналитики Sohu полагают, что США могут подтолкнуть Токио к более активным действиям по отношению к РФ.


Но японским властям следует хорошо подумать, стоит ли начинать военный конфликт с Россией. 

РФ за последние годы серьезно увеличила свою военную мощь на Дальнем Востоке. Только на Курильских островах российская армия имеет в своем распоряжении противокорабельные комплексы «Бастион», зенитные комплексы С-300 и даже танки. Эти силы легко разгромят любой японский десант, если японцы предпримут попытку занять острова. 

А учитывая то, что Дальневосточный флот тут же будет   направлен в зону угрозы, Япония будет разгромлена, даже если получит поддержку своих международных партнеров, уверены аналитики китайского издания. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Sohu: Россия заставит Японию жалеть о высадке десанта на Курилах

Сегодня, 14:35

Китай: Москва и Пекин всегда будут главной угрозой для США

Сегодня, 11:30

Сатановский испытал чувство стыда во время инаугурации Байдена

Сегодня, 11:25

Генерал Липовой: Россия даст ответ на провокации США в Черном море

Вчера, 21:55

Эксперт Кедми заявил о слабеющей с каждым днем способности США начать войну против России

Вчера, 13:40

Кедми рассказал, как пресечь попытки нападок Запада на Россию раз и навсегда

20-01-2021, 18:15

В США оценили вероятность начала войны между Россией и Украиной

20-01-2021, 17:55

В прессе Сербии оценили шансы США вторгнуться в Крым и победить РФ

20-01-2021, 10:00

Политолог Перенджиев предупредил о реакции России на наступление ВСУ в Донбассе

20-01-2021, 00:30

Илгарт Зейберт: На сотрудничество НАТО и Прибалтики Россия ответит

19-01-2021, 19:40

В Минобороны Литвы увидели одностороннее укрепление мощи в Калининградской области

19-01-2021, 15:00

Байден может развязать войну для решения внутренних проблем США

19-01-2021, 12:40

Express: в Британии пригрозили опустошить Россию ядерными ракетами Trident

19-01-2021, 00:50

В Пентагоне раскрыли стратегию войны с Россией на море

18-01-2021, 16:10

Помощник министра ВВС США назвал главное условие для победы в мировой войне

18-01-2021, 11:50

Политолог Сатановский заявил о приближающейся войне между Россией и США

17-01-2021, 20:35

Сатановский считает учения НАТО в Прибалтике подготовкой к войне с Россией

16-01-2021, 09:50

В ООН считают, что мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии COVID-19

15-01-2021, 22:55

Решение Швеции не ввязываться в борьбу с Россией за Арктику сочли мудрым

15-01-2021, 19:35

Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки

14-01-2021, 13:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров