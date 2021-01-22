Sohu: Россия заставит Японию жалеть о высадке десанта на Курилах

Обозреватели китайского издания Sohu спрогнозировали проблемы для Токио в случае военного противостояния на Курилах.

Заняв пост премьер-министра Японии Есихидэ Суга заявил о том, что будет добиваться возобновления суверенитета Японии на островах Курильской гряды. Но это может обернуться большими проблемами для Токио, уверены в Китае.

До сегодняшнего дня власти Японии использовали различные дипломатические пути, чтобы вернуть Курильские острова. Четыре северных острова – это для Японии возможность получить не только удобный выход в Тихий океан, но и источник природных ресурсов.

Учитывая влияние Вашингтона на Японию, аналитики Sohu полагают, что США могут подтолкнуть Токио к более активным действиям по отношению к РФ.

Но японским властям следует хорошо подумать, стоит ли начинать военный конфликт с Россией.

РФ за последние годы серьезно увеличила свою военную мощь на Дальнем Востоке. Только на Курильских островах российская армия имеет в своем распоряжении противокорабельные комплексы «Бастион», зенитные комплексы С-300 и даже танки. Эти силы легко разгромят любой японский десант, если японцы предпримут попытку занять острова.

А учитывая то, что Дальневосточный флот тут же будет направлен в зону угрозы, Япония будет разгромлена, даже если получит поддержку своих международных партнеров, уверены аналитики китайского издания.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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