Россия и США одновременно стягивают военных и технику в сирийскую Эль-Хасаку

В Сети появились сведения о том, что армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии.

Как сообщает издание «Репортер», американский военный конвой, в состав которого вошли сорок грузовиков и единиц бронетехники, прибыл в провинцию Эль-Хасака из Ирака. Конвой сопровождают вертолеты.



В Эль-Хасаку направляются и подразделения РФ для усиления присутствия российской стороны к востоку от реки Евфрат, пишет Аргументы . Сообщается, что россияне перебрасывают тяжелую военную технику.

Ранее в Сети появилась информация о том, что армии РФ и Сирии могут разгромить поддерживаемых Турцией джихадистов в случае наступления боевиков на севере САР.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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