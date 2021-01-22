Россия и США одновременно стягивают военных и технику в сирийскую Эль-Хасаку

Вчера, 22:00

Александр Зуев

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Россия и США одновременно стягивают военных и технику в сирийскую Эль-Хасаку

В Сети появились сведения о том, что армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. 

Как сообщает издание «Репортер», американский военный конвой, в состав которого вошли сорок грузовиков и единиц бронетехники,  прибыл  в провинцию Эль-Хасака из Ирака. Конвой сопровождают вертолеты.

В Эль-Хасаку направляются и подразделения РФ для усиления присутствия российской стороны к востоку от реки Евфрат, пишет Аргументы. Сообщается, что россияне перебрасывают тяжелую военную технику.

Ранее в Сети появилась информация о том, что армии РФ и Сирии могут  разгромить поддерживаемых Турцией джихадистов в случае наступления боевиков на севере САР.



Источник: Информационное агентство «Informing»,
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