Эксперт Храмчихин: воевать с Россией в Карабахе Азербайджан не станет

Российский военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что Азербайджан не будет воевать с Россией, а учение в Карсе, которые сейчас проводятся турецко-азербайджанской армией, являются не более чем демонстрацией сохранения военного союза между странами. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Азербайджан в первую очередь заинтересован в том, чтобы продемонстрировать сохранение союза между странами, так как трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном стало сильным ударом по Турции. Дело в том, что она до неприличия активно напрашивалась в четвертые участники переговоров, но своего ей добиться так и не удалось», - рассказывает специалист.

Храмчихин продолжил, что в результате данной ситуации Турция «обиделась» на Азербайджан, потому тот делает все возможное, чтобы сохранить с ней отношения.

Эксперт отрицает тот факт, что турецко-азербайджанские учения могут привести к новой агрессии в сторону Армении или Нагорного Карабаха.

Александр убежден, что Армении нужно было переживать гораздо раньше, когда она узнала о том, что Азербайджан находится в союзе с Турцией. Ереван должен был соответствующим образом подготовить свои вооруженные силы.

Также специалист отметил, что Баку, пойдя навстречу Москве, отодвинув отношения с Турцией, не будет начинать с ней войну.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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