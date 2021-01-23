Вассерман: либеральный режим в США рухнет в 2021 году

Известный публицист и политический консультант, 68-летний Анатолий Вассерман рассказал о предстоящих событиях в 2021 году. В первую очередь он отметил, что либеральный режим в США рухнет. Об этом сообщает «Deita.ru».

Так, специалист рассказал, что в этом году Соединенные Штаты могут потерять свое мировое первенство, что станет большим событием для всего человечества. Вассерман отметил, что начало «конца» уже произошло во время захвата Капитолия и признания фальсификаций на выборах президента Америки.

Явственный подрыв демократии и либерализма существенно изменит политику страны, что понесет за собой потерю статуса мирового гегемона. Например, США теперь не смогут соответствовать своей модели демократии и якобы свободного экспортного рынка, какую они демонстрировали еще с 70-х годов 20 века по сегодняшний день. События, произошедшие в 2020 году и в начале 2021 показали, что у Соединенных Штатов просто нет морального права это делать.

Крах и провал ожидается и в экспорте экономических теорий, так как новое американское государство с трудом сможет справиться с большим объемом эмиссионных средств, выброшенных в экономику. Новый президент Джозеф Байден и его компания только собираются выкинуть их в оборот.

Вассерман заключил, что правящему американскому режиму приходит конец.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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