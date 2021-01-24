Военные России закрыли тысячи квадратных километров в водах Черного моря

Российские военные закрыли сразу три тысячи квадратных метров в водах Черного моря. О введение особых зон в черноморской акватории российскими военными стало известно несколько часов назад, передает Аvia.pro . На закрытые площади не могут заплывать корабли любых стран.

Стоит отметить, что официально Минобороны РФ не комментирует закрытие для судоходства части черноморской акватории. Стоит отметить, что и для авиации эта зона также закрыта.

Телеграм-канал «Оперативная линия» сообщает, что схожие меры предпринимаются нередко для проведения учений. Во всяком случае, как раз учениями и объясняло Минобороны в прошлом году закрытие для судов и авиации части Черного моря. Но в этот раз информация о проведении учений не прозвучала.

Эксперты предполагают, что закрытие зоны в 3 тыс. квадратных километров в Черном море может быть связано с тем, что в черноморскую акваторию вошел корабль ВМС США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529