Военные России закрыли тысячи квадратных километров в водах Черного моря

Сегодня, 09:35

Анна Лисова

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Военные России закрыли тысячи квадратных километров в водах Черного моря

Российские военные закрыли сразу три тысячи квадратных метров в водах Черного моря. О введение особых зон в черноморской акватории российскими военными стало известно несколько часов назад, передает Аvia.pro. На закрытые площади не могут заплывать корабли любых стран. 

Стоит отметить, что официально Минобороны РФ не комментирует закрытие для судоходства части черноморской акватории. Стоит отметить, что и для авиации эта зона также закрыта. 

Телеграм-канал «Оперативная линия» сообщает, что схожие меры предпринимаются нередко для проведения учений. Во всяком случае, как раз учениями и объясняло Минобороны в прошлом году закрытие для судов и авиации части Черного моря. Но в этот раз информация о проведении учений не прозвучала. 

Эксперты предполагают, что закрытие зоны в 3 тыс. квадратных километров в Черном море может быть связано с тем, что в черноморскую акваторию вошел корабль ВМС США. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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