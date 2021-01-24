Баранец перечислил ключевые цели российского ядерного удара по территории США

Военный журналист и обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец определил главные цели в США, по которым необходимо нанести ядерный удар в случае реального военного противостояния. По словам публициста, абсолютно нелогично уничтожать мирную инфраструктуру, и необходимо сконцентрироваться на таких стратегически важных объектах, как Белый дом и Пентагон, передает «Народные новости».

Виктор Баранец определил, что такая могучая держава, как США, может рухнуть в случае концентрированного ядерного удара по некоторым стратегическим точкам.





«Белый дом и Пентагон являются центрами принятия ключевых решений, поэтому такие объекты необходимо дестабилизировать в первую очередь», - указал Виктор Баранец.

Журналист отметил, что под ударом также должны оказаться промышленные и экономические центры США, а затем можно уже перейти и на военную инфраструктуру.

«Удар второй очереди — это военно-морская база Норфолк, чтобы разом вывести из строя добрую половину американского флота. Затем целесообразно перейти к военно-воздушным силам — у США много бомбардировщиков с ядерным вооружением, но мы им не дадим даже бомбы загрузить на эти самолеты. Главная цель — оперативно оставить пепел от этих баз», - добавил военный консультант.

Виктор Баранец также высказал необходимость дестабилизировать и американские базы в Европе, чтобы США не могло рассчитывать на военное подкрепление.

«В Европе необходимо будет оперативно уничтожить всю инфраструктуру базы «Рамштайн» в Германии, поскольку там хранится американское ядерное вооружение. Только избавившись от ядерного арсенала США и обезглавив их путем уничтожения Пентагона и Белого Дома, можно будет говорить о победе над Америкой», - подытожил Баранец.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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