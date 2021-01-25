Эрдоган: В победе в карабахской войне есть заслуга беспилотников Bayraktar

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обрушился с порцией критики на своих союзников по НАТО и назвал их «плохими соседями». Злость лидера страны понятна - передовые БПЛА страны рискуют остаться без комплектующих, в том числе и без видеокамер.

«Несмотря на все клеветнические кампании, наши воздушные машины вызывают восхищение во всем мире. Турецкие вооруженные беспилотники меняют методы ведения войны, меняют ход военных действий в Ливии и Карабахе», - цитирует турецкая газета Duvar слова Эрдогана, сказанные на церемонии в честь спуска на воду нового фрегата «Стамбул».

Президент Турции заявил, что «плохие соседи» не дождутся того, чтобы страна перестала производить свои БПЛА только по причине их отказа поставлять запчасти. Это лишь подстегивает Анкару производить больше компонентов и деталей внутри страны.

«Нам нужны камеры, но они их не дают. Разве мы не вместе с НАТО?!», - вопрошает Эрдоган.

Напомним, западные компании отказали в поставке запчастей к беспилотникам Bayraktar после того, как узнали, что Турция передала БПЛА Азербайджану, который, в свою очередь, применял их во время Второй карабахской войны.

Теперь производство ударных дронов в Турции испытывает серьезнейшие проблемы, так как сильно зависит от западных компонентов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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