Сатановский вышел из себя из-за первых «карательных мер» Байдена по России

Сегодня, 17:30

Ольга Громова

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Сатановский вышел из себя из-за первых «карательных мер» Байдена по России
Востоковед Евгений Сатановский

Первые решения 46-ого президента США Джона Байдена в отношении России вынудили выйти из себя основателя и президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского. Востоковед и политолог убежден, что это ни что иное, как «карательные меры». На основе этого можно с уверенностью утверждать: никакой перезагрузки отношений между США и Россией не будет.

Это можно с точностью утверждать, судя по выдвинутым Белым домом условиям по СНВ-III, которые ранее просочились в прессу.

«Пишут, что договор должен стать основанием, для нового соглашения, куда должен быть привлечен Китай. Никакой разницы с Трампом! То есть РФ должна таскать каштаны из огня для американцев. Далее: в новом документе должны фигурировать наши виды нового вооружения и ядерные арсеналы средней и малой дальности, а ПРО США в Европе должна быть исключена из договора. Кто-нибудь у нас им скажет: «Пошли вон, мы это обсуждать не собираемся?!», - не скрывает своего возмущения Сатановский, выступая в эфире «Вести FM».

Политолог уверен, что Штаты демонстрировали и продолжают демонстрировать хамское отношение к России. Он предположил, что Вашингтон в очередной раз предпримет попытку «надуть» Москву, как это было с обещанием о нерасширении Альянса.

Президент Байден, по мнению Евгения Сатановского, с первого дня своего пребывания на наивысшем посту в стране начал практиковать так называемую «карательную» политику. Чего стоит один тот факт, что на высокие должности по Европе и России назначены люди, с которыми «вообще невозможно разговаривать».

В целом же, складывается впечатление, что новая администрация поставила себе за цель гадить Москве с самого первого дня.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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