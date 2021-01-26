«Ядерный план Барбаросса» подготовили США для РФ

Сегодня, 19:35

Ольга Громова

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«Ядерный план Барбаросса» подготовили США для РФ

США готовят для России ядерный план «Барбаросса». В этом убежден американский аналитик, историк и писатель Эрик Зюсс.

В своей статье для портала Strategic Culture он обращает внимание читателей на то, как изменилась политика Вашингтона. Новая ядерная стратегия предполагает не сдерживание противника, как это было еще совсем недавно, а моментальное уничтожение.

Вашингтон хочет полностью разоружить своих противников перед тем, как нанести первый удар. И это при том, что свои ядерные силы страна модернизировала гораздо раньше - еще в 2017-ом об этом шла речь в «Бюллетене ученых-ядерщиков». Акцент делался на новейших технологиях, которые значительно увеличили прицельную возможность ядерного оружия.


В академических и политических кругах США в последнее время получила широкое распространение концепция блицкрига с применением оружия массового поражения. Идея не нова, констатирует эксперт, так как во многом схожа на нацистский план «Барбаросса», предполагавший быстрый разгром СССР.

Зюсс считает, что воинственный американский империализм перенял стратегию тех, кто проиграл 75 лет назад, и помножил эту тактику на современные военные технологии, которыми располагает.

Однако в США забывают при этом о главном. РФ также не бездействовала все эти годы и подходит к потенциальному ядерному сражению в гораздо более выигрышном положении. Она разработала такие виды вооружения, о котором в Штатах только мечтают. Это и С-400, которые надежно охраняют кордоны страны, и гиперзвуковые ракеты, оказавшиеся непосильной задачей для американцев. Можно перечислять еще много, но главное - в РФ не страшатся нового плана «Барбаросса».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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