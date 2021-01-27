На Камчатке самолеты Ил-38 вычислили подлодку условного противника

Сегодня, 10:30

Ольга Громова

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На Камчатке самолеты Ил-38 вычислили подлодку условного противника

На Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота и в ходе тренировки обнаружили субмарину условного противника. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.


В ходе полетного задания группа в составе самолетов Ил-38 и Ил-38Н пролетела над акваторией Тихого океана, параллельно обследуя ее. Применялись радиолокационные и гидроакустические средства, благодаря чему удалось обнаружить подводную лодку условного противника.

Также в ходе полета летчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю, а также слетанность экипажей.

Главная цель, которая преследовалась этими учебно-тренировочными полетами - повышение слаженности действий летчиков в составе авиационных групп при выполнении задач по предназначению.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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