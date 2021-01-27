Китай обещает силовой ответ на вмешательство в дела Тайваня извне

В случае иностранного вмешательства в дела Тайваня Китай готов применить силу. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Чжу Фэнлянь

Власти Китая намерены пресекать как иностранное вмешательство, так и действия тайваньских сепаратистов.





«Чтобы эффективно отреагировать на вмешательство иностранных сил, на ничтожное количество сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня и на их сепаратистские действия, мы не обещаем не применять силу», - сказала Чжу Фэнлянь.

Одним из предупреждений иностранным силам, которые намерены вмешиваться во внутренние дела Тайваня, Чжу Фэнлянь назвала учения Народно-освободительной армии в районе Тайваньского пролива. Эти учения, по ее словам, должны стать предостережением для сепаратистов, которые планируют провокации.

Напомним, Госдеп США призвал Китай прекратить давление на Тайвань после того как в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня вошли восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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