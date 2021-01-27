Вошедший в Черное моря эсминец ВМС США получил предупреждения о наведении на него ракет

Сегодня, 16:55

Анна Лисова

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Вошедший в Черное моря эсминец ВМС США получил предупреждения о наведении на него ракет

Российские военные навели на американский эсминец «Дональд Кук» ракеты «Бал». Об этом сообщает информационный ресурс Аvia.pro.

Ракеты были наведены на корабль ВМС США после того, как он вошел в акваторию Черного моря. О наведении ракет американский эсминец проинформировали. 

Как стало известно, «Дональд Кук» попал в зону действия российского берегового комплекса «Бал» во время учений. Изначально «Бал» был нацелен на отработку учебных ударов по российскому кораблю «Пытливый». Но при сканировании морских целей в зону поражения этого БРК попал «Дональд Кук». Экипажу этого эсминца российские военные направили предупреждение о том, что корабль сканируют и наводят на него ракеты.


Стоит отметить, что в ходе учений осуществлялись «электронные пуски». Но морские цели береговой комплекс выявил и определил их координаты так же, как это могло быть в реальных условиях боя. 

«Дональд Кук» уже не первый раз становится целью для российских военных. Буквально за несколько часов до его вхождения в черноморскую акваторию российские самолеты отработали атаку по условному противнику. С этой целью в воздух было поднято шесть военных самолетов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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