Вошедший в Черное моря эсминец ВМС США получил предупреждения о наведении на него ракет

Российские военные навели на американский эсминец «Дональд Кук» ракеты «Бал». Об этом сообщает информационный ресурс Аvia.pro .

Ракеты были наведены на корабль ВМС США после того, как он вошел в акваторию Черного моря. О наведении ракет американский эсминец проинформировали.

Как стало известно, «Дональд Кук» попал в зону действия российского берегового комплекса «Бал» во время учений. Изначально «Бал» был нацелен на отработку учебных ударов по российскому кораблю «Пытливый». Но при сканировании морских целей в зону поражения этого БРК попал «Дональд Кук». Экипажу этого эсминца российские военные направили предупреждение о том, что корабль сканируют и наводят на него ракеты.

Стоит отметить, что в ходе учений осуществлялись «электронные пуски». Но морские цели береговой комплекс выявил и определил их координаты так же, как это могло быть в реальных условиях боя.

«Дональд Кук» уже не первый раз становится целью для российских военных. Буквально за несколько часов до его вхождения в черноморскую акваторию российские самолеты отработали атаку по условному противнику. С этой целью в воздух было поднято шесть военных самолетов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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