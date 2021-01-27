Forbes: планы Пентагона по войне с Россией и Китаем могут стать для США ловушкой

Сегодня, 16:40

Анна Лисова

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Forbes: планы Пентагона по войне с Россией и Китаем могут стать для США ловушкой

Американские аналитики заявили, что пришло время Пентагону пересмотреть свой сценарий войн с Россией и Китаем 

Так, автор издания Forbes Брайан Кларк заявил о том, что уже более десяти лет Пентагон уделяет много внимания возможному конфликту с Китаем, Россией и ядерными государствами-изгоями, такими как Северная Корея. 

Но те методички, которые были изданы, уже давно устарели, уверен Брайан Кларк, поскольку они ориентированы на высокоинтенсивные боевые действия. Но потенциальные противники США разрабатывают стратегии и системы, обходящие преимущества Вашингтона, и используют их уязвимость, избегая ситуаций, к которым были подготовлены американские войска. Складывается ситуация, когда американские военные могут попасть в ловушку, которую, по сути, сами себе и устраивают. 

«Минобороны может попасть в ловушку, продолжая использовать узкий набор конфликтов высокой интенсивности в качестве своих постоянных угроз», – считает Брайан Кларк.

Концепции, которые сейчас развивают Россия и Китай, чтобы обойти военную мочь, сосредоточены на электронном или физическом разрушении информационных источников и коммуникаций противника. 

Пентагон же считает, что короткие и интенсивные вторжения остаются наиболее эффективными. Для таких операций Минобороны США хочет использовать хорошо защищенные корабли, самолеты и войсковые соединения. Но проведение таких операций обходится дорого. К тому же стоит учитывать, что не всегда в достаточном количестве необходимые силы могут быть быстро переброшены в зону конфликта. И это является большой проблемой, предупреждает аналитик. 

«Если Минобороны Штатов не переосмыслит свои сценарии и не перебалансирует свои силы, недавние успехи Китая и России в серой зоне в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях могут стать нормой, а американские военные могут оказаться проигравшими», – подчеркнул эксперт. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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