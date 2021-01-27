Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил интересы США в Арктике желанием контролировать Севморпуть

Сегодня, 21:20

Ольга Громова

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Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил интересы США в Арктике желанием контролировать Севморпуть

Соединенные Штаты продолжают укрепляться близ границ с РФ, ближе к Арктике. В Вашингтоне полагают, что это поможет получить контроль над Северным морским путем и откроет доступ к несметным природным богатствам региона. Интересы США в Арктике в интервью изданию  объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

По оценкам специалистов, полезных ископаемых на северных просторах примерно на 30 триллионов долларов.

Глобальное потепление подстегнуло интерес к Арктике не только из-за ресурсов, которые скрывают ее недра. Таяние льдов привело к появлению Севморпути. Он значительно сокращает время прохода кораблей из Европы в Японию и Южную Корею. США буквально мечтают заполучить контроль над этим маршрутом.


«Поэтому Пентагон реально готовится к войне за мировую кладовую сырья», — заявил Кнутов.

В РФ понимают реальность угроз, которые поступают из Америки, поэтому предпринимаются некоторые важные и, главное, своевременные действия.

Северному флоту придан статус военного округа. Кроме этого, восстанавливаются базы советских времен, идет перевооружение на арктические образцы боевой техники.

«Плановое перевооружение позволит РФ обезопасить Северный морской путь и защитить российскую экономическую зону от посягательств других стран», - подытожил военный эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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