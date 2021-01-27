Эксперт: Россия готова к попытке Японии и США захватить Курилы

Территория России прикрыта со всех сторон, поэтому возможная атака на Крым, Калининград или Курилы может вылиться в большую войну. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец, пишет Утро.Ру. Он также сделал вывод о том, что напасть на Россию могут пытаться лишь авантюристы, и добавил, что вряд ли сейчас новая администрация США позволит себе агрессивные заявления. Баранец упомянул, что новый глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Японии поддержку в конфликте с Китаем за архипелаг Сенкаку.

Баранец считает, что китайцы таких заявлений не простят. Он также усомнился в том, что США собираются вмешиваться в этот вопрос. Другое дело – Курильские острова, которые Токио считает своими. Как отметил эксперт, в этой территории заинтересован как Токио, так и Вашингтон. Поэтому США и Японии не нужно выдумывать повод для начала военной операции по захвату Курил.

Баранец считает, что экипажи российских субмарин готовы к тому, что японцы и американцы вздумают силой захватить эти территории. Полковник также заявил, что на Курилах стоят российские ЗРК и боевая авиация. Также Курильские острова прикрывает мощный Тихоокеанский флот, заметил военный обозреватель. На Крымском полуострове и в Калининградской области создана боевая группировка российской армии, которая способна сдержать удар и с моря, и с воздуха, заявил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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