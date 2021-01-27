Чиновники и депутаты Московской области обсудили массовое заболевание школьников

Окончательные результаты бактериальных тестов школьников, заболевших в двух подмосковных городах, будут получены через две недели.

27 января в Московской областной думе прошло заседание, на котором обсудили ЧП в школах Красноармейска и Электростали.

Напомним, 19 и 20 января школьники из двух городов почувствовали себя плохо. Из-за массового обращения родителей за медицинской помощью было начато расследование. На данный момент детям стало лучше. Никто не был госпитализирован.

Во избежание искажения информации журналистами СМИ, собравшиеся в Мособлдуме не употребляли слово «отравление». Пока экспертиза не завершена, оба эпизода характеризуются как «массовые заболевания». До тех пор, пока тесты не будут готовы, Роспотребнадзор отказался комментировать ситуацию.

Однако несколько дней назад пришли предварительные результаты анализов. Они показали, что у большинства пострадавших – норовирусная инфекция. Симптомы этого заболевания схожи с кишечным гриппом. Примечательно, что врач скорой помощи, контактировавший с заболевшими, оказался в их числе сразу после инцидента.

Что стало причиной болезни, пока неясно. На данный момент рассматриваются все возможные версии, берутся пробы продуктов. Стоит отметить, что если речь о норовирусной инфекции, то заражение происходит и воздушно-капельным путем. Соответственно, рассадниками инфекции могут являться людные места. Кроме того, вирус может попасть в организм человека через водопроводную воду, поскольку вода считается наиболее благоприятной средой для норовозбудителей.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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