США и НАТО готовятся к штурму Калининграда

США и НАТО готовятся «штурмовать» Калининград.

Военный корреспондент Евгений Поддубный уверен, что НАТО с США во главе намерены реализовать самые масштабные военные учения у границ России со времен окончания холодной войны. Они получат название «Defender Europe — 2021».

Сейчас западные генштабы разрабатывают сценарий столкновения с основным противником НАТО — Россией, считает эксперт. Согласно плану, штурму подвергнется западная российская граница. Одновременно со штурмом заблокируют Калининградскую область. Сценарий предписывает во время учений США и ЕС разыграть наступательные и оборонительные операции в акватории и на берегах Средиземного и Черного морей.

Около года назад НАТО в своем труде «Выдвижение: Всесторонняя оценка европейской военной мобильности» рекомендовала для модернизации военной мобильности континента улучшать дороги, аэродромы, узлы коммуникации в странах Центральной Европы, а также Балтии, Польши, Румынии и Венгрии. Отмечается, что страны, насколько это было возможно в условиях пандемии и кризиса, выполнили предписания.

Пугая европейцев «агрессивной Россией», США заставляют их увеличивать расходы на военные бюджеты. И чужими руками регулярно наращивают свои силы в Европе.

Россия уже не в первый раз сталкивается с провокациями Запада у своих границ и собирается ответить НАТО совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2021». Там отточат навыки противодействия беспилотникам, крылатым ракетам и другим видам вооружений потенциального противника.

Именно так, чужими руками, Соединенные Штаты из года в год наращивают свое военное присутствие в Европе. В России это прекрасно понимают и уже сообщили, что ответ на военные учения НАТО последует незамедлительно — Москва и Минск готовятся провести совместные стратегические учения "Запад-2021".

Пресс-служба Западного военного округа доложила, что в ходе совместных учений планируется особое внимание уделить борьбе сил ПВО с крылатыми ракетами и беспилотниками, огневому воздействию на противника и радиоэлектронному подавлению его мощи. Упор будет сделан и на высадке тактических воздушных десантов, быстром переходе от одного вида боевых действий к другому и тем самым осложнению динамической обстановки. Численность и состав российско-белорусских сил пока неизвестны.





В маневрах под названием Defender Europe-2021 примут участие почти все страны НАТО. Сценарий предполагает штурм западной границы России и блокировку Калининградской области. Большая часть военной техники принадлежит США, ведь не зря, например, та же Польша постоянно расширяет военное сотрудничество с Пентагоном.

Также планируется отработать маневры в акваториях Черного и Средиземного морей. По мнению западных главнокомандующих, именно Черное море станет одной из самый горячих точек в случае вооруженного конфликта с Россией из-за разногласий по Украине.

США продолжают нещадно эксплуатировать своих европейских "партнеров" по НАТО, рассказывая о "российской угрозе". Так Вашингтону удается не только увеличить оборонные бюджеты европейских стран, которые тратятся на закупку вооружений у тех же Штатов, но и нарастить свое присутствие за океаном.

Россия не впервые сталкивается с военными провокациями Запада у своих границ, поэтому готова ответить. На совместных российско-белорусских учениях "Запад-2021" будут отработаны маневры по противодействию беспилотникам, крылатым ракетам и другим видам вооружений потенциального противника.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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