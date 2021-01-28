PM: Китай с помощью российских самолетов заставил США понервничать

Сегодня, 19:25

Ольга Громова

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PM: Китай с помощью российских самолетов заставил США понервничать

Ситуация в Южно-Китайском море накалена до предела. Особенно после случившегося во время прошлого уик-энда инцидента с ударной авианосной группой ВВС США и китайскими бомбардировщиками. Об этом на страницах издания Popular Mechanics пишет обозреватель Кайл Мизоками.

Журналист напоминает, что отправной точкой можно считать возвращение в регион авианосной группы во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт». Обычно, авианосцу класса «Нимиц» свиту составляют ракетный крейсер, один-три эсминца с управляемыми ракетами, а также ударная подлодка с ядерной установкой. 23 января группа вошла в Южно-Китайское море. По мере ее приближения к Тайваню Китай решился на беспрецедентный полет восьми китайских бомбардировщиков H-6K, противолодочного самолета Shaanxi Y-8, четырех истребителей J-16  в соседнюю зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня.


Мизоками обращает внимание на то, что Южно-Китайское море сегодня считается одним из самых важных водных путей в мире. Треть мирового судоходства проходит именно через него. Речь о сумме примерно в 3,37 триллиона долларов.

«Китай аннексировал до 90 процентов моря, включая воды, право собственности на которые оспаривается у соседей, таких как Индонезия, Малайзия, Филиппины и другие», – отмечает обозреватель.

Но Штаты притязания Китая на воды не признавали и не признают. Поэтому их появление в море в обличье авианосной группы заставило понервничать и КНР.

Мизоками подчеркивает, что Китай, как и Россия, привык использовать бомбардировщики для демонстрации силы. Но при этом в полете можно наблюдать один-два борта, не больше.

Но целых восемь бомбардировщиков! Это беспрецедентно, это больше, чем обычные полеты бомбардировщиков мирного времени.

В публикации отмечается, что «горячий прием» авианосной группе Китая удалось сделать во многом благодаря России. Практически все самолеты, которые были в ней отправлены, являются копиями самолетов, разработанных еще во времена Союза.

Даже истребители J-16, и те давно считаются копией российских Су-27.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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