Евгений Сатановский заявил, что НАТО обогащается за счет «российской агрессии»

Сегодня, 00:00

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Евгений Сатановский заявил, что НАТО обогащается за счет «российской агрессии»

Политический консультант и военный аналитик Евгений Сатановский объяснил использование НАТО «российской агрессии» для своего обогащения. Эксперт пояснил, что все претензии НАТО касательно агрессии России имеют под собой твердое финансовое объяснение, информирует «ФАН».

Ученый-востоковед и экономист Евгений Сатановский прокомментировал, что НАТО затеяло полномасштабную «информационную войну», в рамках которой активно продвигает тему «российской агрессии». Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич накануне указал, что ввиду агрессивной позиции России Североатлантическому альянсу требуется дополнительное финансирование для укрепления своей оборонной сферы. 

«Это же очевидно, что продвигание российской угрозы является просто методом сшибания со стран-членов НАТО крупных средств. По сути, это бизнес, причем хорошо продуманный и выверенный», - отметил политолог. 

Сатановский добавил, что еще недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг публично заявлял, что никакой агрессии от России нет, но теперь под давлением США он изменил тактику, начав активно призывать увеличить военный бюджет альянса. 

«Информационная война против России идет таким фронтом, что ни в сказке сказать, ни пером написать», - подытожил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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