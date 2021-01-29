Ученые ожидают появление 23 мутаций коронавируса в год

Сегодня, 13:45

Ольга Громова

0

Image 16+
Ученые ожидают появление 23 мутаций коронавируса в год

Ученые из Университетской клиники Йены в Германии считают, что в будущем ежегодно будут появляться 23 мутации коронавируса SARS-CoV-2. Их возникновение обусловлено ошибками при постоянном копировании генетических данных.

Немецкие исследователи прибегли к сравнительному анализу выборки образов вируса SARS-CoV из различных последовательностей. В ходе своей работы они намеревались установить потенциал нового коронавируса и выяснить, в каком количестве могут появиться мутации COVID-19.


Выяснилось, что в геноме вируса имеется почти 30 тысяч оснований. А это означает, что каждый год на планете могут появляться свыше двух десятков новых мутаций. В ФРГ, как всплыло в ходе работы, минимум 8 уже циркулируют.

Ученые намерены еженедельно секвенировать не менее 24 случайно выбранных образца коронавируса из Тюрингии. Там недавно были обнаружены четыре новых штамма. Вся полученная информация будет вноситься в международный реестр, сообщает Оane.ws. Это поможет вовремя находить новые мутации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые ожидают появление 23 мутаций коронавируса в год

Сегодня, 13:45

2021 год будет самым коротким за последние 50 лет из-за ускорения вращения Земли

6-01-2021, 17:35

Биолог рассказал, что в течение 10 лет появится лекарство, продлевающее жизнь

4-01-2021, 16:55

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

21-12-2020, 19:40

Из-за таяния Гренландии уровень воды в океане может подняться выше, чем считалось

17-12-2020, 22:30

Ученые обнаружили метеориты со следами инопланетной органики

17-12-2020, 01:20

Ученые заявили, что Земля удивительно долго остается пригодной для жизни

16-12-2020, 15:00

Австралийские ученые объяснили, почему нужно меньше работать зимой

16-12-2020, 14:25

Медики заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом

16-12-2020, 01:10

Ученые смоделировали облик Земли через 200 миллионов лет

15-12-2020, 21:35

Исследование: в 2020 году материалы, созданные человеком, перевесят всю биомассу Земли

11-12-2020, 00:10

Как коронавирус вызывает отказ органов показали на экспериментальной модели мыши

9-12-2020, 22:20

Ученые: редактирование ДНК эмбрионов защитит от будущих пандемий

8-12-2020, 23:50

Генетики заявили, что Йети является гибридом человека и неизвестного существа

8-12-2020, 17:55

Климатологи считают, что таяние ледников происходит по худшему сценарию

8-12-2020, 00:25

В Сеть попали документы Пентагона о странном объекте над Атлантикой

7-12-2020, 18:30

Солнце может лишить Землю энергосистемы и ударить по самочувствию людей

7-12-2020, 11:20

Австралийский ученый разгадал загадку Бермудского треугольника

6-12-2020, 23:55

Выявлена первая противостоящая антителам мутация коронавируса

6-12-2020, 01:10

Ученые назвали три худших возраста для употребления алкоголя

4-12-2020, 22:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров