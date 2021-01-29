Ученые ожидают появление 23 мутаций коронавируса в год

Ученые из Университетской клиники Йены в Германии считают, что в будущем ежегодно будут появляться 23 мутации коронавируса SARS-CoV-2. Их возникновение обусловлено ошибками при постоянном копировании генетических данных.

Немецкие исследователи прибегли к сравнительному анализу выборки образов вируса SARS-CoV из различных последовательностей. В ходе своей работы они намеревались установить потенциал нового коронавируса и выяснить, в каком количестве могут появиться мутации COVID-19.

Выяснилось, что в геноме вируса имеется почти 30 тысяч оснований. А это означает, что каждый год на планете могут появляться свыше двух десятков новых мутаций. В ФРГ, как всплыло в ходе работы, минимум 8 уже циркулируют.

Ученые намерены еженедельно секвенировать не менее 24 случайно выбранных образца коронавируса из Тюрингии. Там недавно были обнаружены четыре новых штамма. Вся полученная информация будет вноситься в международный реестр, сообщает Оane.ws. Это поможет вовремя находить новые мутации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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