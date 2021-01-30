Эксперты рассказали о преимуществах Японии после захвата Курильских островов

О преимуществах, которые даст Японии захват Курильских островов, рассказали эксперты.

Япония уже не один год говорит о том, что хочет вернуть в свою юрисдикцию «северные территории». К ним в Токио относят три острова Курильской гряды и архипелаг Хабомаи. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что для него решение этого территориального вопроса является важнейшей задачей.

Эксперты говорят о том, что вопрос возвращения Курил Япония может решать при поддержке США. Американцы уже создали «Морской береговой полк», спецификацией которого являются операции по захвату островов и территорий континента вдоль берега. В этот полк войдет 2 тыс. американских военных, пишут Аргументы недели.





Со слов главы Минобороны США Ллойда Остина, Вашингтон готов поддержать Токио в решении вопроса спорных территорий. Он имел ввиду остров Сенкаку в Восточно-Китайском море, на который претендуют Япония, Китай и Тайвань. Но не исключено, что в случае успеха Токио, японцы могут попытаться прибегнуть к силовому решению и территориальному спору с Россией.

Если Япония получит под свой контроль Курильские острова, то получит доступ в Охотское море и сможет разместить там свои ПВО. Россия же потеряет путь выхода в Тихий океан для своих подводных лодок, поскольку два глубоководных пролива будут контролироваться японцами. Еще одним плюсом для Японии станет то, что эти территории можно использовать в качестве плацдарма для захвата Сахалина.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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