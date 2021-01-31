Белорусские офицеры массово покидают службу, после их отправки в Сирию

Белорусские офицеры массово уходят со службы, после их отправки в Сирию.

Как сообщает белорусская пресса, после вышедшего приказа об их принудительной отправке в Сирию, офицеры и контрактники этой страны решили массово уйти со службы и объявили это своему командованию. На сегодняшний день известно о 40-50 офицерах, принявших решение оставить службу в рядах ВС Белоруссии. Местные СМИ уточняют, что отказаться от такой «командировки» для выполнения боевых операций на территории арабской республики нельзя, пишет АвиаПро.

Есть некоторые данные и о том, что помимо офицерского и контрактного состава белорусов, есть попытки отправить в Сирию и солдат-срочников. Издания сообщают, что задачами военных в арабской республике должны быть патрулирование территорий.

«Инициатива BYPOL сообщила, что в сентябре 300 белорусских солдат собираются откомандировать в Сирию для организации патрулирования территорий. Офицеры, которые могут быть задействованы в отправке, в данный момент пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения, сообщает инициатива. Командование Сил специальных операций через своих идеологов уже якобы начало активную пропагандистскую компанию по вербовке в миротворцы солдат-срочников. Правда, пока не до конца понятно, будет ли это полноценная контрактная служба, где люди смогут сделать самостоятельно выбор, ехать туда или нет. Или же это будет принудительное отправление», - отмечают в белорусской «Солидарности».

Пока у военных аналитиков нет ответа на вопрос: зачем в Сирии понадобились белорусские военные. Однако, принимая во внимание отсутствие у них опыта в военных действиях, их польза в обеспечении безопасности Сирии кажется сомнительной.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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