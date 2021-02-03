Россия ответит Украине в случае провокаций с турецкими БПЛА Bayraktar в Черном море

Черноморский флот сможет дать отпор, если Украина устроит провокации с использованием турецких беспилотников. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Как стало известно, глава ВМС Украины Алексей Неижпапа и совладелец турецкой корпорации BAYKAR Халук Байрактар приняли решение, что Анкара передаст Киеву новые беспилотники Bayraktar ТB2. В этой связи Дандыкин заявил, что турецкие беспилотники отлично показали себя в Нагорном Карабахе. Bayraktar ТB2 хороши тем, что их можно использовать как на суше, так и на море.





Но, по мнению Дандыкина, Украину не спасет новое вооружение. Эксперт отметил, что российские системы противовоздушной обороны, такие как «Панцирь-С1» и комплексы среднего радиуса действия, которые размещены Крыму, могут с успехом противостоять Bayraktar ТB2. Помешать турецким беспилотникам могут авиация, а также корабли, на которых размещены средства ПВО. Капитан первого ранга в запасе считает, что вокруг Bayraktar ТB2 развернется пропагандистский ажиотаж Он предполагает, что украинские военачальники будут расхваливать БПЛА. Но Черноморский флот должен относиться к этому спокойно, отметил специалист.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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