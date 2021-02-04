В Пентагоне обеспокоены укрепляющимся сотрудничеством между Россией и Китаем

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что США обеспокоены растущим сотрудничеством между Россией и Китаем. Он высказал мнение о том, что такое сотрудничество действительно предполагает неудобство, а также может нанести ущерб другим странам. Уолтерс также подчеркнул, что Китай является вызовом для безопасности. Комментируя ситуацию с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным, генерал заявил, что Россия проявляет за рубежом некий авантюризм.

Напомним, что 30 декабря 2014 года суд Москвы приговорил Алексея Навального к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев условно с пятилетним испытательным сроком за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Из-за неявок без уважительных причин в уголовно-исполнительную инспекцию и привлечения к административной ответственности в 2017 году испытательный срок Навальному был продлен на год.

2 февраля московский суд заменил условный срок на реальный. Оппозиционер проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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