В Пентагоне обеспокоены укрепляющимся сотрудничеством между Россией и Китаем

Сегодня, 00:45

Александр Зуев

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В Пентагоне обеспокоены укрепляющимся сотрудничеством между Россией и Китаем

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что США обеспокоены растущим сотрудничеством между Россией и Китаем. Он высказал мнение о том, что такое сотрудничество действительно предполагает неудобство, а также может нанести ущерб другим странам. Уолтерс также подчеркнул, что Китай является вызовом для безопасности. Комментируя ситуацию с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным, генерал заявил, что  Россия проявляет за рубежом некий авантюризм.


Напомним, что 30 декабря 2014 года  суд Москвы приговорил Алексея Навального к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев условно с пятилетним испытательным сроком за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Из-за неявок без уважительных причин в уголовно-исполнительную инспекцию и привлечения к административной ответственности в 2017 году испытательный срок Навальному был продлен на год.

2 февраля московский суд заменил условный срок на  реальный. Оппозиционер проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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