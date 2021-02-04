Сатановский: Польша стала разменной монетой в большой игре США и РФ

Вчера, 18:55

Анна Лисова

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Сатановский: Польша стала разменной монетой в большой игре США и РФ

Виртуальные учения «Зима-2020», которые провели в Польше, показали неготовность вооруженных сил этой страны отразить наступление с Востока. 

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал информационному ресурсу «Инфореактор» результаты этих учений. 

В Польше ожидали, что смогут выдержать наступление потенциального противника около месяца. Но моделирование показало, что уже за пять дней боев польская армия будет разгромлена. И это при том, что в число доступного вооружения Польша включила также то, которое еще будет поставлено ей в будущие несколько лет из США. 

Поражение настигнет поляков, отметил Сатановский, даже если они будут воевать только с белорусскими военными и российскими частями, дислоцирующимися в Калининградской области. 

Сейчас, отметил политолог, становится очень хорошо заметно, что Польша стала лишь разменной монетой в противостоянии России и США. И в случае реальных военных действий она будет уничтожена. 

По сути, Польшу сделали буферной зоной для нанесения удара НАТО по Калининграду. Но при этом ни Польша, ни другие страны Восточной Европы, уверен Сатановский, не получат реальной поддержки от НАТО, если окажутся на первой линии войны с Россией. 

«Она же, как и Прибалтика с Молдавией и Украиной, на передовой? На передовой. А что обычно бывает с теми, кто находится на передовой? Правильно, их уничтожают. Да и чего пешек жалеть?» - отметил политолог.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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