Франция намерена ослабить военное присутствие России в Армении

Франция и Армения провели переговоры, в ходе которых были обсуждены вопросы военного сотрудничества. На встрече главы Минобороны Армении с послом Франции были достигнуты договоренности, в рамках которых Франция может оказать Армении военную помощь. В этой связи эксперты отмечают, что подключение Парижа к делам Еревана может повлечь ослабление позиций России в Армении. Военное ведомство Франции в ближайшее время примет участие в мероприятиях в рамках обеспечения безопасности в Армении и Нагорном Карабахе. Поэтому нельзя исключать появления в Армении французских миротворцев и поставок оружия с целью повысить готовность Еревана к провокациям и давлению со стороны Турции и Азербайджана.

Сейчас в Нагорном Карабахе размещены российские миротворцы, которые мониторят обстановку и контролируют режим прекращения огня на территории Арцаха. Российский миротворческий контингент будет находиться на этой территории на протяжении пяти лет. Отметим, что Россия не планирует создания дополнительно военной базы ВС РФ на юге Армении.

Между тем обозреватель Олег Лукьянов отмечает, что во Франции проживает многочисленная и влиятельная армянская диаспора. Это факт заставляет Париж влиять на ситуацию в регионе. Армяне заинтересованы во французском оружии, но оно очень дорогое и военный бюджет Армении вряд ли позволит его закупить.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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