Альгис Микулькис считает провальными планы НАТО по нападению на Калининград

Сегодня, 00:10

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Альгис Микулькис считает провальными планы НАТО по нападению на Калининград

Военный журналист и обозреватель Альгис Микульскис оценил планы НАТО касательно захвата Калининграда, и нашел их провальными. По его мнению, сценарий превентивного удара по территории России, который опубликовала американская аналитическая организация «Center for Naval Analyses», является тактически неэффективным и не действенным, передает «ФАН»

Аналитик Альгис Микульскис объяснил заинтересованность НАТО Калининградом тем, что эта территория очень удачно расположена: с двух сторон находятся входящие в НАТО Литва и Польша. 

«Военные сценаристы НАТО предполагают, что Калининград является легкой добычей, которую не смогут удержать даже дислоцированные там сухопутные войска и база Балтийского флота», - прокомментировал журналист. 

Стратегию НАТО в виде уничтожения военной инфраструктуры Калининграда эксперт назвал «вариантом блицкрига», поскольку Североатлантический альянс намерен обеспечить победу над российскими военными в Калининграде методом «внезапности»

«НАТО планирует вначале уничтожить позиции ОТРК Искандер и ЗРК С-400, а дальше якобы все пойдет как по маслу — триумф гуманитарных бомб, торжественный парад на калининградской Площади Победы и формирование оккупационных администраций», - отметил эксперт. 

Однако Микульскис напомнил, что Калининград, который так отчаянно хочет захватить НАТО, не является «всей Россией», а инициатива Владимира Путина о ядерном сдерживании противника в случае прямой угрозы безопасности страны означает, что от нападающего врага не останется и следа. 

«Российская концепция — это ответ на удар. А постоянные разговоры о намерении НАТО покорить Калининград являются ничем иным, как частью американской пропаганды», - подытожил Альгис Микульскис.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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