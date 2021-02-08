Леонков назвал два просчета США в симуляции ядерного уничтожения России

Вчера, 21:40

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Леонков назвал два просчета США в симуляции ядерного уничтожения России

Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил о том, что во время виртуальной симуляции обмена ядерными ударами с Россией ученые США допустили серьезные ошибки. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Как известно, американские специалисты довольно часто публикуют симуляции военного конфликта стран НАТО с Россией. При это идет подсчет жертв и расчет траектории баллистических ракет. Самой реальной считается модель ученых Принстонского университета. Согласно их версии, третья мировая война начнется с конфликта на Балтике.

Эксперт рассказал, что на первом этапе предусмотрены удары с воздуха и моря. Эта фаза понесет за собой жертвы в районе 3,5 миллионов человек. После этого наступает ядерный этап, причем США вступают со стороны Европы. Происходит обмен ядерными ударами, что приводит к уничтожению практически всех городов России и США. Приблизительное количество жертв – 100 миллионов человек.

«Однако здесь не учтен тот факт, что российские ракеты стартуют с небольшим опозданием. То есть алгоритм основан на принципе ответного удара. Таким образом, наши ракеты стартуют тогда, когда будут запущены американские. При этом до центров принятия решений российские ракеты долетят быстрее», - рассказал Леонков.

Также аналитик добавил, что такой опережающий удар появился в России после создания гиперзвукового оружия, аналогов которому нет во всем мире. Поэтому отечественные ракеты могут преодолеть трансконтинентальное расстояние быстрее устаревших американских баллистических ракет.

Кроме этого, Леонков отметил, что США зря недооценивают российские ПВО, которые смогут подбить большинство МБР.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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