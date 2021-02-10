Полковник ВСУ: Польша и США «добьют» Россию доказательствами о конфликте на Донбассе

Сегодня, 16:05

Александр Зуев

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Полковник ВСУ: Польша и США «добьют» Россию доказательствами о конфликте на Донбассе

Полковник  запаса ВСУ Олег Жданов высказал мнение о том, что Польша и США могут выставить Россию страной-агрессором. Он также  сказал, что вскоре у России не будет хватать аргументов, чтобы оправдать себя, так  как присутствие российских военных на Донбассе будет доказано. Жданов считает, что Россию  могут на  международном  уровне  признать  участницей военного конфликта на юго-востоке  Украины.

Полковник запаса заметил, что высока вероятность того, что к переговорам по Донбассу подключатся США и Польша в случае изменения формата. У США есть доказательная база, так как все действия на Донбассе зафиксированы беспилотниками и  спутниками, сообщает Жданов,  пишет  inosmi.ru.

По его мнению, шансы на признание Москвы стороной конфликта появятся, если в переговорном процессе будут участвовать США. Так как нормандский формат не дал результата, новый раунд переговоров может быть организован в Варшаве. Если Германия и Франция говорят  о «внутреннем конфликте» в Украине, то Польша и США признают Россию агрессором,  заявил Жданов.

Иными словами, в Украине надеются на скорое присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе, что внесет кардинальные изменения в переговорный процесс.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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