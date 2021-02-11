Политолог Михеев объяснил, почему Украина действует по указке Соединенных Штатов

Политолог Сергей Михеев в новом видео на своем YouTube-канале рассказал, почему Украина действует так, как попросят Соединенные Штаты.

По его словам, объяснение этому одно - Киев сильно избалован самой Москвой. В РФ не комментируются многие откровенно недружественные шаги руководства соседней страны. Из-за этого на Украине считают, что могут действовать, как заблагорассудится.

Наглядным примером можно считать срыв сделки украинской компании «Мотор Сич» с партнерами из Китая, которые приобрели часть акций компании, считает политолог. Хотя, китайцам некого винить, кроме самих себя, так как РФ предупреждала их о возможных последствиях.

Сергей Михеев убежден, что Украина напрасно возлагает большие надежды на Брюссель и Вашингтон. В НАТО и ЕС Киев не ждут с распростертыми объятиями.

«Иллюзии украинцев, даже настроенных антироссийски, выглядят глупо, потому что украинцы для них такие же туземцы, как и все остальные», - убежден эксперт.

Резюмируя, Михеев отметил, что для США Украина является лишь инструментом в их геополитической борьбе с Российской Федерацией.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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